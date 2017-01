Nina Moric a braccetto con un altro

Dopo l'addio a Bobbi si consola con Bianchi

6/6/2013

foto Olycom

Chiusa una storia, se ne apre subito un'altra. Neanche il tempo di comunicare via Twitter l'addio tra Nina Moric e Matteo Bobbi, ed ecco che la ex moglie di Fabrizio Corona sorride a braccetto con un altro uomo. Con Bobbi pareva dovesse durare, a detta della showgirl era l'uomo della vita, ma qualcosa è andato storto e Nina si è presto consolata. Su Novella 2000 le foto con Fausto Bianchi, titolare di una compagnia di assicurazioni.

Invitata a Latina per un evento organizzato dai giovani industriali, di cui Bianchi è vicepresidente, la Moric ha trascorso diverse ore con Fausto facendosi immortalare molto vicina al manager. Look sexy con abito in pizzo dallo spacco vertiginoso, la Moric è sembrata felice e interessata. Poche ore fa però via Twitter ha cinguettato: “Stare da soli è la migliore conoscenza di te stesso... Voglio imparare conoscermi meglio.. Bacio a tutti!!!!!! Non è la solitudine che mi spaventa... In fondo sono sempre stata da sola... Mi spaventa trovare di nuovo la persona sbagliata...”