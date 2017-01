Alba Parietti a Ibiza in topless

Seno al vento per la showgirl in vacanza

6/6/2013

foto Olycom

Non c'è estate che si rispetti senza il topless di Alba. E così eccoci accontentati con le prime immagini dal settimanale Novella 2000 della Parietti con il seno al vento in vacanza a Ibiza, nel suo buen retiro come lo definisce la showgirl. Bikini nero, slip essenziale e triangolino sopra che si slaccia al primo caldo e così Alba mostra con orgoglio le sue forme a prova di gravità.

Dopo l'amore altalenante con Cristiano De Andrè, la Parietti pare essere tornata single. “C'erano amore e odio – racconta al settimanale – Ma come tutti i rapporti di dipendenza stava diventando insano”. E così i due hanno deciso di allontanarsi e la parietti si è rifugiata nell'isola spagnola a caccia di relax e sole.