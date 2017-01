Al mare scoppiano i décolleté

Dalla Guerra alla Torrisi, che seni!

6/6/2013

foto Olycom

Tutte al mare finalmente. Scoperte, abbronzate ed esplosive. In bikini le star in vacanza sfoggiano décolleté prosperosi e incontenibili. Da Victoria Silvstedt a Laura Torrisi, passando per Barbara Guerra, ecco le bellissime dello showbiz, che scoppiano... di seno!

La più appariscente è sicuramente la bella Danny Park Dempsey, star del reality di successo britannico Towie, paparazzata sotto la doccia e in pose super bollenti sulla spiaggia di Ibiza: seno esplosivo appena contenuto nel reggiseno maculato. Senza reggiseno con i capezzoli coperti dalle stelle marine è invece Barbara Guerra: il suo décolleté è già leggenda su Instagram.



Regina di prosperità sul lato A è anche la biondissima Victoria Silvstedt, che ammicca su una barca a Cannes. Laura Torrisi inguaina il suo décolleté in un reggiseno a fascia, e posta lo scatto su Instagram, lasciando a tutti il piacere dell'immaginazione. E poi ancora Claudia Romani e Lola Ponce... tutte al mare a mostrare davanzali mozzafiato.