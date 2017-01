Tamara Ecclestone, un matrimonio da favola

Lionel Richie ed Elton John come intrattenitori

5/6/2013

Un intero hotel da 700mila dollari, Lionel Richie ed Elton John a intrattenere gli ospiti: sono le prime indiscrezioni del web sull'imminente matrimonio di Tamara Ecclestone. La figlia del patron della Formula Uno, recentemente cover girl su "Playboy", si sposerà tra pochi giorni con Jay Rutland, ex broker finanziario, davanti a 150 tra amici e parenti a Nizza. Tra gli invitati le principesse Beatrice ed Eugenia, la madre Sarah Ferguson e Paris Hilton.

Una festa di tre giorni nel sud della Francia, con nozze extra lusso presso il Grand Hotel du Cap Ferrat. La curiosità su quanto ammonterà il costo di tutta la cerimonia è già alle stelle. Per far felice la "bimba", papà Bernie, uomo da 5 miliardi di dollari in banca, è pronto a sperperare tanto di quel denaro da far venire i brividi e, oltre alle spese già annunciate, starebbe preparando altre sorprese per Tamara. Non ci resta che aspettare per rimanere sicuramente a bocca aperta!