Emma e Bocci, baci infiniti

Bocca a bocca nella notte romana

5/6/2013

foto Chi

Emma e Marco, dopo le immagini a cena, i sussurri, le mani che si intrecciano, gli sguardi complici, arriva una serie chilometrica di baci. La passione è alle stelle tra i due e promettono scintille come mostrano le foto del settimanale Chi. In un labbra-a-labbra nella notte l'attore e la cantante dimostrano che tra loro la storia prosegue a gonfie vele.

Sarà il nuovo tormentone dell'estate: le immagini della Marrone e Bocci sono destinate a riempire pagine e pagine per la gioia dei fan. E non mancano nemmeno i primi paragoni. Chissà se la love story tra i due incuriosirà tanto quanto quella del suo ex Stefano e Martino con Belen Rodriguez. E a ben guardare scatta pure una certa somiglianza tra Marco e Stefano, entrambi sex symbol dall'aria da cattivi ragazzi con un fisico da dieci e uno sguardo dolcissimo.