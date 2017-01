Magnini e Pellegrini, insieme sotto la doccia

Sorrisi e ammiccamenti, ma Federica sembra indifferente

5/6/2013

foto Chi

Dopo la fine dell'amore confermata anche a mezzo stampa, le scintille non sembrano essersi del tutto esaurite tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini. Non vivono più insieme ma, al momento continuano ad allenarsi nella stessa piscina. "Chi" li ha beccati mentre fanno la doccia insieme e il bel nuotatore guarda Federica ammiccando e sorridendo. Lei, per la verità, tiene la testa bassa e si fissa i piedi ma chissà...

Il feeling tra i due è evidente e la tensione palpabile. Lui si rivolge all'atleta sorridendo e cercando di attaccare bottone perfino offrendole il suo bagnoschiuma. Federica, però, rimane rigida. Si era parlato del loro allenatore, nonché cugino di Filippo, Matteo Giunta, come possibile causa della separazione ma le voci dei maligni non hanno mai avuto il conforto della prova. Ciò che è certo, invece, è che Federica andrà ad allenarsi in Francia con il coach Philippe Lucas.