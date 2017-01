Gisele, fondoschiena senza veli

La Bundchen prova nuove cure di bellezza

5/6/2013

foto Vogue

Fondoschiena marmoreo e fisico perfetto tanto da sembrare scolpito. Gisele Bundchen, la modella più pagata e più famosa al mondo, posa per Vogue Italia mostrando il suo lato B senza veli. Immagini che lasciano senza fiato, come quelle che la ritraggono mentre si sottopone a un nuovo trattamento di bellezza al viso, il “Vampire facial”, che come dice il nome stesso somiglia a una tecnica da vampiri...

Il trattamento cosmetico consiste nell'iniettare nelle rughe d'espressione una sostanza mescolata al sangue del paziente. Viene lasciata in posa per qualche minuto, ma garantisce risultati incredibili con pelle levigatissima. Ma se Gisele prova l'elisir di giovinezza sul suo viso d'angelo, sul fisico si lascia modellare con piccole torture che prolungano la bellezza del suo corpo mozzafiato.