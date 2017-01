Belen e Stefano, fedi social

Scambio di anelli e promessa su Facebook

5/6/2013

foto Facebook

Due mani che si sovrappongono romanticamente e due fedi al dito. L'immagine postata su Facebook da Belen ha scatenato i fan. Proprio mentre i giornali parlano di un matrimonio dopo l'estate, la showgirl argentina incuriosisce tutti con uno scatto misterioso che lascia un dubbio: ma Belen e Stefano sono già convolati a nozze? Probabilmente si tratta “solo” di un anello di fidanzamento, ma tanto basta a scatenare il web.

La Rodriguez aggiunge una didascalia sibillina “L'amour...” senza specificare nient'altro. Difficile credere che la coppia abbia fatto un matrimonio segreto, senza nemmeno una telecamera o qualche paparazzo al seguito, molto più probabile che i due si siano scambiati una promessa d'amore in vista del sì ufficiale. A questo punto non resta che pensare che le nozze saranno a breve e chissà magari in estate...