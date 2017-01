Hunziker incinta, guarda che topless!

Michelle beccata al lago con Tomaso

5/6/2013

foto Olycom

E' di Michelle Hunziker il primo topless dell'estate. La showgirl in vacanza sul lago di Garda con il compagno Tomaso Trussardi, dal quale aspetta una bambina, ha involontariamente mostrato il seno ai flash di Diva e Donna. La coppia si è scambiata baci focosi a bordo piscina, ma quando Michelle si è alzata dalla sdraio per gettarsi in acqua il costume intero è scivolato lasciando intravedere il florido seno.

Capelli sciolti al vento e pancino in vista la Hunziker in attesa di dare alla luce la sua secondogenita si è goduta qualche giorno di riposo con il compagno. Trussardi premuroso e attento non la perde mai di vista e la riempie di coccole e baci appassionati. Lei si stende al sole con il costume slacciato e così scatta il topless. Poi lei si getta in piscina per un tuffo refrigerante e dalle acque emerge il suo pancino.