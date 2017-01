Jennifer Nicole Lee va fuori di sedere

Lo slip scende e il lato B si scopre

4/6/2013

foto Splash News

Jennifer Nicole Lee predica "Peace and Love", come recita il celebre logo stampato sulle mutandine del suo bikini. E tra pace e amore per la sexy guru del fitness americano ci sta anche il solito siparietto piccante con sedere al vento e slip che scopre.

Galeotto è sempre il costume per la bionda modella, che ha ormai abituato i fotografi a questi fuori programma bollenti. Reggiseni poco contenitivi, slip troppo grandi e basta poco perché le parti intime escano allo scoperto.



Neanche questa volta Jennifer Nicole non batte ciglio. Il bikini verde, che copre il prosperoso seno, non contiene il suo lato B scolpito. Mostrare le sue forme toniche e le sue curve mozzafiato è un motivo d'orgoglio per lei, quindi via libera ai siparietti piccanti.