Cecilia Capriotti, ghiaccio sul seno dolente

Lividi sul décolleté prosperoso della showgirl

4/6/2013

foto Twitter

Lividi da tuffi... Questo il brutto incidente capitato a Cecilia Capriotti che durante le prove per il nuovo serale di Canale 5 si è gettata in acqua con troppa foga. Il risultato? Un bel dolore al décolleté prosperoso della sexy showgirl che ha rimediato un po' di ghiaccio per “sgonfiare” la parte dolente. Davvero un inconveniente assurdo per una modella che ha fatto del suo balconcino il proprio punto forte. Ecco come cinguetta su Twitter...

“Lividi, tuffi, ma ancora qui...”. Non si perde certo d'animo Cecilia che dopo aver rimediato qualche segno nero sullo splendido décolleté si rimette in azione dal trampolino. In attesa di vederla in tv, racconta di sognare i tuffi anche di notte, mentre ai fan non resta che sognare il suo bikini bombastico che emerge dall'acqua...