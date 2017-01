El Shaarawy, vacanza romantica con Ester

Cartoline del calciatore prima del ritiro

4/6/2013

foto Instagram

Meno di due mesi fa Ester cinguettava: "Felici più che mai" mostrando l'immagine che la ritraeva insieme al suo innamorato. Ora compaiono le foto da una località di villeggiatura misteriosa e dimostrano che l'amore va proprio a gonfie vele. Stephan El Shaarawy ed Ester Giordano, 22enne hostess milanese, si godono la vista teneramente abbracciati e lui commenta così: "Gli sguardi son discorsi”. Ora però lui è in ritiro con la Nazionale, lei lo aspetta...

Belli, giovani, felici, i due hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme subito dopo la fine del campionato. Il Faraone, soddisfatto dei suoi sedici gol, veniva rimproverato di una vita notturna un po' troppo irregolare, che a quanto pare non ha scosso la vita a due che procede per il meglio. Il goleador milanista si è rilassato con la sua sexy Ester e ha regalato ai fan la cartolina di una coppia innamorata e romantica pronta ad affrontare l'estate con passione e tenerezza. Ora il giocatore è in ritiro, ma la Giordano attende che torni tra le sue braccia.