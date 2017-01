Tra Tommasi e Colelli è finita

E su Facebook Sara continua a postare scatti provocanti

4/6/2013

foto Facebook

Tra Sara Tommasi e Nando Colelli è già tutto finito. Lo annuncia la showgirl su Facebook postando una foto in cui appare tutta nuda. Poi implora il suo ex di tornare da lei: "Stefano Ierardi bambolotto mio mi manchi...riprendimi!". Intanto continua a pubblicare scatti provocanti e osé.

"Ragazzi purtroppo io e Nando non stiamo più insieme...", scrive la Tommasi, poi però, come spesso accade, la foto scompare, il messaggio anche. In un video intanto l'ex isolana ribadisce di stare bene, molto bene e invita i suoi fans a continuare a seguirla e a volerle bene, scusandosi per aver detto bugie sul suo stato di salute: "Ho fatto finta di stare male per attirare l’attenzione. Mi sembra giusto avvertirvi che è stata tutta una finta, sto benissimo Sono piena di forza e volontà di fare."



Insomma il social è diventato la sua cassa di risonanza preferita, visto che non ha altri canali, Sara si serve di Facebook come vetrina per mettersi in mostra, puntando tutto sulla sua immagine sexy e trasgressiva. Per ora sta funzionando, di lei si parla, quasi ogni giorno. Anche se purtroppo non si dicono quasi mai belle cose.