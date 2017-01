Elena Santarelli ha detto sì a Corradi

4/6/2013

"Sabato scorso, a New York, Bernardo mi ha chiesto di sposarlo... E io ho detto sì". Elena Santarelli annuncia così sul suo blog la tanto attesa proposta di matrimonio del suo Bernardo Corradi. Che per chiederle la mano le ha regalato un anello disegnato personalmente.

I fiori d'arancio dovrebbero "sbocciare" entro l'anno, ma la data naturalmente non è ancora stata decisa. Una cosa per volta.

Intanto sui social network fioccano auguri e congratulazione. "Io e Berny", scrive la Santarelli, "stiamo insieme da 7 anni ormai. Dopo un paio d’anni insieme è arrivato il piccolo Jack a riempire le nostre vite, ringrazio Dio per averci fatto questo dono. Come tutte le relazioni abbiamo avuto molti alti e bassi (anche se davvero piccoli). Ed eccoci al punto, in tutti questi anni sono stata bombardata dalla stessa domanda, sia da giornalisti che da amici: “allora quando vi sposate?”, “quando ti sposa Bernardo?” E la risposta era sempre la stessa: “beh, non me l’ha ancora chiesto perciò non posso saperlo”.



Adesso invece la bella Elena sa cosa rispondere. Sposerà il suo Berny molto presto. Il suo sogno è diventata realtà. "Bernardo mi ha chiesto di sposarlo. L’ha fatto con un anello bellissimo che ha disegnato personalmente... il mio Berny non è mai banale. Ovviamente tra stupore e lacrime di gioia ho detto SI".