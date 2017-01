L'ex Angelo fa yoga in... pelle e ossa

Miranda Kerr è troppo magra

3/6/2013

foto Instagram

Pratica yoga tutte le mattine ed è capace di contorsioni davvero sorprendenti, come dimostra lo scatto postato su Instagram, dove si flette ad arco con invidiabile elasticità, mostrando le costole. Da quando non è più un angelo di Victoria's Secret però sembra essere dimagrita un po' troppo, la riconoscete?

Gli angeli, si sa, possono fare di tutto e non stupiscono quindi le acrobatiche posizioni della bella Miranda Kerr, flessibile ed elastica come una donna dai super poteri. Stupisce invece la sua eccessiva magrezza, evidente anche nello scatto in topless. La modella australiana, moglie di Orlando Bloom e mamma di un bimbo di poco più di un anno, Flynn, sembra essere eccessivamente dimagrita negli ultimi mesi. Sarà forse colpa della fine del suo contratto con il brand americano, che l'ha licenziata in tronco nemmeno un mese fa a causa della sua "cattiva reputazione"? O lo yoga, che pratica da anni, tutti i giorni, unito ad una dieta rigida e rigorosa, le stanno giocando un brutto scherzo?



Quel che è certo è che l'ex angelo si sta trasformando davvero in una "creatura angelica", ovvero invisibile e questo non le giova. Essere "skinny", come si definiscono i corpi quasi anoressici delle modelle da passerella, non è più la "condicio sine qua non" per essere considerate belle. Le curve un po' più morbide e qualche chiletto in più piacciono molto di più.