Paris Hilton mostra gli slip

Il mini abito tradisce l'ereditiera

3/6/2013

foto Splash News

In un mini abitino rosa, tutto voiles e ricami Paris Hilton ha dato sfoggio della sua arte seduttiva posando per la sua linea di abbigliamento a Honolulu, Hawaii. Una "passerella" sull'erba con tanto di incidente sexy. La bionda ereditiera ha alzato un po' troppo la gamba e et voilà le mutandine, rigorosamente firmate e con tante labbra rosse... al bacio.

Protagonista del photoshoot per la sua linea di abbigliamento Honey Bunch, Paris è stata "tradita" dal mini abitino che indossava sfilando sull'erba di un parco. Mentre tentava di infilarsi una scarpina infatti, alzando la gamba, ha dato sfoggio del suo intimo colorato con labbra rosse... al bacio. Un siparietto subito immortalato dai fotografi, ma che non ha imbarazzato nessuno.



E lo shooting hot ha compreso anche un bello scatto da dietro, con chiappa in vista. Insomma un servizietto davvero piccante. Che la celebre ereditiera ha sicuramente dedicato al suo toy boy River Viiperi, con lei per tutto il tempo in questa mini vacanza-lavoro alle Hawaii.