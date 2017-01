Emma e Marco, mani e sguardi incrociati

A cena con amici in un ristorante romano

3/6/2013

foto Olycom

Ancora tenerezze tra Emma Marrone e Marco Bocci. La cantante e l'attore sono stati beccati in un ristorante romano, a cena con amici, e la nuova coppia dell'estate tra sguardi complici e tanta intesa, si è scambiata anche diverse tenerezze. Si tenevano per mano quando sono arrivati nel locale, poi a tavola uno di fronte all'altra e poi si sono sfiorati le mani più volte.

Gli ingredienti per la love story più fotografata ci sono tutti: Marco ed Emma non si sottraggono mai ai flash, regalano pillole d'affetto, vanno e vengono insieme, ci scappa pure il bacio o la tenerezza evidente. Eppure ancora non sono mai stati beccati soli soletti a un vero appuntamento amoroso. Chissà che a telecamere spente, ora i due si faranno pizzicare in atteggiamenti ben più appassionati...