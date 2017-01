Belen, sexy mamma tigre

In tutina maculata super aderente ammicca sul social

3/6/2013

foto Facebook

Una tutina maculata super aderente, che le scopre la spalla, i piedi nudi e lo sguardo ammaliante, Belen posta l'ennesima cartolina in versione mamma tigre sexy e bellissima. Graffiante e felina, ma al tempo stesso dolcissima la showgirl argentina continua a tenere alto lo share sui social network

Da quando ha partorito la compagna di Stefano De Martino è più energica che mai. Va in palestra tutti i giorni, e la sua perfetta forma fisica lo dimostra, fa la mamma cantando ninna nanne su YouTube, posta continuamente cartoline social in pose sexy e sensuali, ma soprattutto è instancabile sul fronte business.



Dopo il debutto come stilista per la sua nuova linea di abbigliamento !M?ERFECT, con tanto di sfilata in passerella e bebè tra il pubblico la sua carriera, anche nel fashion system, è decollata. A settembre tornerà in televisione, per tutti però lei resta soprattutto l'icona sexy per eccellenza di tutto lo showbiz italiano. Qualsiasi cosa faccia.