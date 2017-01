Bikini social per ex veline e gieffine

Décolleté, gambe e piedi in primo piano

3/6/2013

foto Instagram

Sole, mare, bikini. Nargi, Caracciolo, Salvemini, Silvstedt, Refaeli e molte altre bellissime sono in vacanza e dai loro profili social inviano alcune cartoline bollenti che le riprendono in due pezzi super sexy o che immortalano gambe, piedi e décolleté esplosivi. Le ex veline Costanza e Federica, insieme all'ex gieffina Simona, sono in Sardegna, la Torrisi è in Toscana, mentre Victoria cinguetta da Saint Tropez.

Autoscatti di gambe affusolate, piedi con le unghie smaltate, décolleté stretti in reggiseni minimal che mostrano le forme. L'ultima, ma solo in ordine di tempo, è l'immagine di Costanza Caracciolo, Federica Nargi e Simona Salvemini che si divertono in Sardegna. Victoria Silvstedt mostra un fisico al top sulle coste francesi, mentre Laura Torrisi prende il sole sugli scogli insieme alla figlia. E poi c'è Bar Refaeli che in costume festeggia il compleanno di un'amica, mentre Roberta Beta lascia tanto spazio all'immaginazione...