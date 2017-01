Pamela, inossidabile sex symbol

La Anderson ancora in versione sexy per l'edizione brasiliana di "Vogue"

2/6/2013

foto Vogue

Qualcuno l'aveva già data in declino permanente. Alcuni scatti presi a tradimento in momenti di vita quotidiana avevano evidenziato qualche cedimento. Ma Pamela Anderson, quando vuole, sa dimostrare di essere ancora una numero uno. Eccola sulle pagine dell'edizione brasiliana di "Vogue" fotografata da Mario Testino. Seno nudo in trasparenza, lato B tonico e sguardo da diva...

Le ultime notizie che avevamo avuto di lei ormai riguardavano i suoi debiti, sempre più pesanti, e qualche gossippata dove si mettevano in evidenza rotolini e abbigliamento trasandato. Adesso invece Pamela sembra essere tornata agli antichi fasti. Merito anche dell'obiettivo di un mago della fotografia come Mario Testino, certo, ma anche di una sua "rimessa in forma" evidente.



Un topless accennato da un effetto maglietta bagnata, un lato B messo in mostra da un costume striminzito, e la più famosa bagnina di tutti i tempi riappare d'incanto. Al momento sono state diffuse solo alcune immagini dal servizio che uscirà sulla rivista, ma se questo è l'antipasto, ci sarà di che saziarci...