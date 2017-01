Fiocco rosa in casa Trussardi-Hunziker

Il settimanale "Gente" rivela il sesso

1/6/2013

foto LaPresse

Fiocco rosa in casa Trussardi-Hunziker, così rivela in esclusiva il settimanale Gente a pochi mesi dalla data presunta del parto della showgirl svizzera. Dopo Aurora, nata 16 anni fa, Michelle darà alla luce a settembre un'altra femmina. Inevitabile quindi che scatti toto nome e toto somiglianza. Certo è che la bimba sarà di sicuro bionda e bellissima... proprio come i suoi genitori!

Prima di conoscere il sesso del nascituro la presentatrice aveva dichiarato: “Se è femmina giuro che ne faccio subito un altro: l'emozione di un figlio maschio la vorrei provare”. Ecco che Michelle dovrà mettere quindi in cantiere la terza maternità perché anche questa volta terrà presto tra le braccia una bambina che forse potrebbe chiamarsi Nicole, in ricordo del papà di Tomaso, lo stilista Nicola Trussardi, morto in un incidente stradale nel 1999, oppure Vittoria, in omaggio al giornalista Vittorio Felitri, che li ha fatti incontrare.



Inutile dire che la showgirl e il compagno Tomaso siano al settimo cielo. Finalmente si sta realizzando un sogno anche per l'erede della maison del Levriero che si è sempre detto “serio e intenzionato a mettere su famiglia”. E mentre la coppia attende il lieto evento si concede piccoli peccati di gola e romantiche cene dove Michelle, nonostante il pancione, continua a sfoggiare la sua sensualità.