La settimana delle stelle

Tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

31/5/2013

foto Olycom

Star col pancione lievitato come Michelle Hunziker e star che... la pancia non c'è più, come Belen e Raffaella Fico, splendide e in forma perfetta in passerella. E poi nuovi amori che nascono, come quello tra Emma Marrone e Marco Bocci e che finiscono come quello tra Nicole Minetti e Guè Pequeno...

LUNEDI' 27 MAGGIO



Belen, shopping, acrobazie e bebè



Raffaella Fico e Nina Moric, che curve!



MARTEDI' 28 MAGGIO



Michelle Hunziker, pancione lievitato



Emma e Marco Bocci, coppia dell'estate