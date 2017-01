Claudia Galanti, prova costume da 10 e lode

La modella posa in bikini super sexy a Cannes

31/5/2013

foto Chi

Una modella d'eccezione, curve mozzafiato, fascino irresistibile. Claudia Galanti posa in costume per Chi a Cannes e supera con dieci e lode la prova estate. Solo un filo di trucco e pose super sexy per la splendida modella paraguaina.

Giovane mamma già di due bambini, Liam, 2 anni e Tal Harlow, che compirà un anno il prossimo mese, Claudia Galanti racconta di come la linea non sia mai stata un problema per lei, nemmeno dopo le gravidanze. Jogging, palestra, mezz'ora di stretching e addominali, un allenamento easy, che però dà ottimi risultati.



Gambe lunghe e sinuose, ventre piatto e un décolleté mozzafiato. Di ritocchi non parla, anche se un salto dal chirurgo la bella showgirl lo ha fatto sicuramente. Ne è valsa davvero la pena.