Stefano De Martino: "Sono felice per Emma"

Il ballerino racconta a Tgcom24 la sua nuova vita da papà e l'amore per Belen

1/6/2013

Alla sua ex, Emma, che è uscita allo scoperto con il nuovo amore Marco Bocci, Stefano De Martino augura "di essere felice" e di potersi "creare una famiglia". D'altronde lui, da poco diventato papà - a 23 anni - ne avrebbe di consigli da darle. E a Tgcom24 il ballerino racconta la sua nuova vita con Belen e Santiago: "Fare i genitori ci viene naturale, nessuno avrebbe scommesso su di noi e invece siamo pronti a stare insieme per sempre".