Vip in spiaggia, chiappe all'aria

Flash puntati sul lato B scoperto

31/5/2013

foto Splash News

Tanga o perizoma, slip che scompare per lasciare il posto alle curve burrose. L'estate 2013 sarà all'insegna del lato B abbronzato e le vip si sono subito adeguate alla nuova tendenza. Sulla spiaggia o in passerella il fondoschiena prende il sopravvento e, bando ai décolleté esplosivi, conquista i flash e gli applausi. Le ultime beccate in spiaggia con il sedere all'aria sono due modelle Anais Zanotti e Tahiti Cora.

Il fondoschiena è protagonista non solo della vacanza ad alto tasso erotico di Anais e Tahiti a Miami che hanno regalato siparietti davvero intriganti cinte in costumini che lasciavano ben poco all'immaginazione. Natalia Bush e Raffaella Zardo dalle Maldive avevano mostrato scatti altrettanto sensuali con il loro fondoschiena coperto di sabbia.



E che dire del lato B da capogiro mostrato da Raffaella Fico in passerella? Ma poi ci sono le foto di Melissa Satta, Claudia Galanti e molte altre.