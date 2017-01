Kim Kardashian sembra un palloncino

La star dei reality vittima di una folata di vento

31/5/2013

foto Splash News

Il vento le è avverso e l'abitino premaman le gioca un brutto scherzo sollevandosi e scoprendo le gambe nude. Così la star più incinta d'America offre un siparietto hot "alla Marilyn" ai paparazzi e il suo pancione sembra assomigliare sempre più a... un "palloncino". Riconosce a chi appartengono queste forme lievitate?

Gambe e piedi gonfi, strizzati in sandali superpiatti e un vestitino che certo non nasconde ne copre le sue forme letteralmente esplose. Basta infatti una folata di vento e Kim Kardashian finisce gambe all'aria. L'ereditiera è sempre più incinta e il suo pancione sempre più rotondo. Partorirà tra un mese circa e si presume che il bebè sarà un bel pargolo in carne!