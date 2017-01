Jennifer Nicole Lee, intime grazie in vista

Tra le onde il bikini cede...

30/5/2013

foto Splash News

Troppo scatenata la sexy Jennifer Nicole Lee, tanto che mentre corre a braccia alzate tra le onde del mare a Miami, il micro bikini che ha indosso "cede" sia sopra, sia sotto. Un siparietto davvero bollente con capezzolo in vista e uno scorcio di "intime" grazie in bella vista.

La popolare e bellissima modella ed esperta di fitness non si scompone e tenta di recuperare rassettando il bikini come può, aiutata da alcune amiche. Non che il mettere in mostra le sue nudità sia per lei un problema.



Posare, il meno vestita possibile sfoggiando le sue curve conturbanti è il suo mestiere. E non disdegna nemmeno un bel primo piano del suo lato B, i paparazzi ringraziano. I flash sono tutti per lei.