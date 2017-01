Nicole, ultime toccatine hot con Guè

Passione in vacanza, poi l'addio

30/5/2013

foto Instagram

Palpatine sul sedere, baci focosi, carezze, abbracci, un'escalation di passione per Nicole Minetti in vacanza a Sharm con Guè Pequeno. Dopo le prime immagini che raccontavano di una settimana bollente per la coppia, arrivano da Novella 2000 altri scatti ancora più hot, ma anche qualche ombra. Nonostante i flash li abbiano immortalati mentre si facevano travolgere dall'amore, ora pare che la fiamma tra i due si sia spenta.

Un amore scintillante quello tra il rapper e l'ex consigliera. Lui tatuato e muscoloso, lei sexy e bombastica. Impossibile non notare una coppia trasgressiva e esplosiva al tempo stesso. E così nella piscina dell'hotel di Sharm dove i due alloggiavano hanno regalato interessanti siparietti sia in acqua che sotto la doccia. Una sequenza di effusioni in un crescendo di erotismo e complicità. Il fisico scolpito e sensuale di Nicole tra le braccia dell'aitante Guè: lei che gli bacia la pancia, lui che le stringe il lato B mozzafiato. Poi però a vacanza finita qualcosa si dev'essere guastato e così il settimanale tra foto piccanti e giochi erotici racconta di una relazione ormai finita.