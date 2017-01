Belen, debutto post parto in passerella

La Rodriguez, sempre più in forma, diventa stilista e si confessa a Tgcom24

30/5/2013

foto LaPresse

Debutto post parto in passerella per Belen Rodriguez che a Milano presenta la sua linea d'abbigliamento !m?erfect. Bellissima e sensuale, la showgirl argentina lascia tutti senza parole con un paio di shorts in jeans e body trasparente. In prima fila, ad applaudirla, il compagno Stefano e la madre, con il piccolo Santiago. A Tgcom24 che l'ha seguita dietro le quinte confessa: "Siamo una vera famiglia. Di nuovo in forma? Consiglio bollito e palestra".