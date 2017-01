Tra Nina Moric e Matteo Bobbi è finita

La rottura, dopo 5 mesi, comunicata via Twitter

30/5/2013

foto Olycom

C'eravamo tanto amati, ma è già finita. Tra Nina Moric e Matteo Bobbi love story al capolinea: "Siamo rimasti amici... Forse è arrivato il momento di stare da sola e riflettere", scrive la showgirl su Twitter e sul suo profilo Bobbi replica: "E' stata una stupenda fidanzata. La colpa di questo fallimento è mia e solo mia. Che nessuno si permetta di giudicarla senza sapere nulla".

Tutto finito quindi. Cinque mesi o poco più di passione, baci, effusioni bollenti e promesse d'amore. Tutto documentato su Twitter o dai solerti paparazzi che non li hanno persi di vista un istante. "Con Matteo torno a vivere", aveva dichiarato poche settimane fa la Moric parlando del suo pilota, dopo una fuga a due alle Barbados. Adesso invece il tono è quello "rassegnato" di chi deve ammettere la propria sconfitta. "Sono maturata spero di imparare dai miei errori... sempre a testa alta!" cinguetta Nina con un'amica. Poi aggiunge: "Amore questa purtroppo è la vita... Però io mi sento fortunata perché ho un figlio meraviglioso per il quale vivo... io ce l'ho già l'amore della mia vita si chiama Carlos Maria e vi assicuro ke ci amiamo alla follia!!! Vivo per lui!!!!".



Dal canto suo Bobbi non esita a prendersi tutte le responsabilità del fallimento della love story: "Che nessuno si permetta di giudicare Nina. La relazione è finita per colpa mia e x colpa del mio carattere difficile. Lei è una grande madre". E tra un cinguettio e l'altro i due si promettono adesso almeno "eterna" amicizia: "Rimane tra di noi un grosso legame di amicizia e di rispetto. E questo e quello che conta di più".