Raffaella Fico e Pia: "Mario cosa ti perdi?"

L'ex gieffina convoca Balo per il test Dna, lui non va

29/5/2013

foto Chi

Mario Balotelli? Il capitolo con lui Raffaella Fico non l'ha ancora chiuso. "Mi ha fatto il regalo più bello del mondo", dice la showgirl su Chi mostrando la piccola Pia, la bimba venuta al mondo lo scorso dicembre. Ma convocato per il test del Dna Balo non si è presentato e di sua figlia non sembra interessarsi ancora.

"L'amore con Mario non c'è più", spiega l'ex gieffina: "Ma è il padre di mia figlia e voglio che lei lo conosca. Pia ne ha diritto". La piccola ha ormai sei mesi, cresce e al calciatore milanista in realtà assomiglia parecchio. Eppure di assumersi la sua responsabilità di padre, SuperMario non sembra intenzionato: "Nessun segnale di apertura. Ho proposto a Mario di sottoporci tutti (io, lui e la piccola) al test del Dna presso una sede imparziale e indiscutibile. L'ho fatto convocare, ma senza successo, non si è presentato", ha svelato la showgirl partenopea a Chi.



Nessun segnale di apertura quindi per ora, ma Raffaella non si arrende. "Se mi chiede che sentimento provo per lui, beh, gli voglio bene", dice la Fico: "Ma non mi manca e non mi interesso alle sue nuove storie. Certo, mi capita di vederlo in tv o sui giornali, ma la cosa non risveglia niente di assopito. Neanche rancori. In fondo, mi ha fatto il regalo più bello del mondo". Al test però non vuole rinunciare: "Mia figlia potrebbe sapere che ha un papà su cui, un domani, potrà contare. Poi, chiaramente, spero che Mario, a quel punto, si assuma le sue responsabilità (...). Non solo economiche. Il motivo per cui voglio che Mario faccia il test del Dna è essenzialmente morale. Mia figlia Pia ha diritto anche all'affetto del papà".