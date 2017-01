Borriello si scatena a Ibizia con Izabel Goulart

Il calciatore e l'Angelo di Victoria's Secret trascorrono una serata insieme

29/5/2013

foto Instagram

Il calciatore Marco Borriello conferma le sue doti di sciupafemmine anche a Ibiza dove si sta ricaricando dopo avere trascinato alla salvezza il Genoa con 12 reti all'attivo. Tra balli e cocktail nell'isola della trasgressione si è divertito all'Amnesia con l'Angelo di Victoria's Secret Izabel Goulart.

E' stato con le donne più belle dello spettacolo, da Belen Rodriguez a Camila Morais, senza dimenticare Susanna Petrone, Madalina Ghenea ed Eleonora Abbagnato. Poi, una cena tra amici l'inverno scorso, ha fatto pensare che ci fosse del tenero tra l'attaccante e l'ex consigliera regionale Nicole Minetti. Ma la loro storia non è decollata e chiuso il campionato lui è andato prima a Cannes, poi a divertirsi alle Baleari dove ha conosciuto, o forse dato appuntamento, visto che in occasione del Festival del Cinema in Costa Azzurra c'era anche lei, la super sexy modella brasiliana. Non conosciamo i dettagli della ore che hanno trascorso insieme, ma di certo non si saranno annoiati.