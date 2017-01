Miranda, topless involontario

La Kerr resta a seno nudo sul set

29/5/2013

foto LaPresse

Bollente fuori programma per Miranda Kerr su un set fotografico a Miami. La splendida top ex angelo di Victoria's Secret resta in topless e sfoggia il seno senza dar troppa importanza all'incidente... davvero molto sexy.

Da quando non ha più un contratto con il celebre brand di biancheria intima, Miranda Kerr non sembra per niente disperata e continua indisturbata il suo lavoro di modella da solista. Proprio su un set fotografico per la sua linea di cosmetici, Kora Organics, la bella Miranda, moglie di Orlando Bloom, è stata "vittima" di un incidente piccante.



La blusa che le avvolgeva il busto è scesa scoprendole le spalle e lasciandola a seno nudo. La Kerr se ne è accorta solo dopo qualche minuto, ci ha riso un po' su maliziosamente, e si è coperta con le mani la nudità, attendendo l'aiuto di una assistente. Posare semi nuda per lei e mostrare le sue curve conturbanti non è mai stato un problema.