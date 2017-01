Belen, Costy e Fede: festa col cuore

Quanti balli, tenerezze e voglia di divertimento!

29/5/2013

foto Facebook

Costanza Caracciolo e Alessandro Fogacci innamorati più che mai l'altra sera allo spazio Byblos a Milano per i dieci anni di Sweet Years. Ma anche l'altra ex velina, Federica Nargi, ha festeggiato con il cuore insieme ad Alessandro Matri. Con loro anche Anastacia Kuzmina, Samantha De Grenet, Barbara Snellemburg, Alena Seredova, la Ventura con Gerò, Belen con De Martino e molti altri. Per tutti tanta voglia di divertimento.

La Seredova e la Ventura hanno osato con un tocco di giallo: la moglie di Buffon ha indossato un giacchino sgargiante, mentre la Ventura si è coperta le spalle con una elegante felpa. Sorrisi, baci e danze scatenate per la ex velina bionda Costanza che circondata dagli amici e dal fidanzato calciatore ha sgambettato per tutta la serata.



Si è presentata in verde, invece, Federica Fontana, mentre la Nargi, appiccicata al suo Matri, ha scelto un look...bianconero! E che dire di Belen e Stefano De Martino? Eleganti e serissimi tra sguardi complici e tenerezze.