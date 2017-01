Elisabetta Canalis, è finita con Marcus

La showgirl non sta più con il suo insegnante di Krav Maga

29/5/2013

foto Instagram

Sarà fortunata al gioco Elisabetta Canalis, perché in amore sembra non riesca a trovare pace. Dopo pochi mesi, apparentemente felici, trascorsi al fianco di Marcus Kowal, il suo insegnante di Krav Maga, l'idillio pare sia già finito. A rivelare l'indiscrezione è il settimanale Chi.

Li abbiamo visti l'inverno scorso avvinghiati nel portabagagli dell'auto mentre si scambiavano teneri baci dopo una lezione in palestra a Los Angeles, poi insieme sono volati per le vacanze di Pasqua in Italia dove si sono fatti pizzicare in pieno centro a Milano mentre si dedicavano allo shopping e infine hanno fatto tappa in Svezia, dove vive la famiglia di lui, prima di rientrare in America. Un viaggio che aveva quasi il sapore di una luna di miele.



Anche se la loro storia sembrava un po' freddina (a parte il bacio in auto non i abbiamo mai più visti atteggiamenti teneri in pubblico), Eli e Marcus formavano una bella coppia. Solari e sorridenti, tra un allenamento e l'altro avevano trovato la loro dimensione. Ma ora, a quanto pare, la storia d'amore è giunta al capolinea e il bel Kowal va a incrementare la lista degli ex della Canalis. Dal canto suo, la velina sarda si godrà le sue vacanze estive da single...