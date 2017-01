Boateng: "Sono un uomo fortunato"

Il calciatore va fiero della fidanzata Melissa Satta

28/5/2013

foto Twitter

"Che uomo fortunato sono! Amo Melissa Satta" cinguetta Kevin Prince Boateng postando l'immagine della fidanzata sulle pagine di SportWeek in bikini bombastico. Lei ha posato per la rivista in due pezzi e il calciatore ne va fiero: uno splendore di ragazza avvolta in un triangolino imbottito che mette in risalto le sue curve. E poi via con scatti che li ritraggono insieme innamorati più che mai per la strada o a cena tra baci e coccole.

“Ho sempre avuto questa voglia di protagonismo” spiega Melissa dalle pagine di SW. E racconta della sua giornata tipo: sveglia tra le 9 e le 10, allenamento, scuola di ballo. E poi corre dal fidanzato. L'ultimo regalo che lui le ha fatto? “L'Amleto di Shakespeare: ne ha comprata una copia in italiano per me e una in tedesco per sé. Mi ha detto che non possiamo non averlo letto un libro così importante”.



Lei a lui ha regalato un cagnolino: “Siamo andati a sceglierlo insieme. E' di razza Amstaff, dà da fare ma riempie la casa e ha a che fare sempre col metter su famiglia. Così adesso abbiamo a casa un bebè” dice la Satta.