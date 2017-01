Sara Tommasi sempre più hot su Facebook

Scatti piccanti con e senza Nando

28/5/2013

foto Facebook

Nuda in una beauty farm di Conegliano Veneto, in micro bikini sul letto insieme a Nando Colelli, coperto solo da un asciugamano, e ancora tra le sue braccia mentre scrive: "Non ci lasciamo più". Sara Tommasi continua la sua scalata nel mondo della provocazione social e su Facebook pubblica nuovi scatti piccanti.

Sebbene il gossip le attribuisca vari fidanzati e amanti e in molti si definiscano suoi partner, la Tommasi insiste sul definire Nando Colelli, il porno attore e collega nel suo secondo film a luci rosse, "il mio unico amore". E le immagini non mentono. I due si dilettano con scatti al limite della trasgressione, tra pose bollenti e inequivocabili effusioni.



Sempre insieme nell'ultimo periodo i due sembrano andare molto d'accordo e viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda, quella della provocazione hot. La Tommasi non disdegna però anche le solite trasgressioni leso con ipotetiche assistenti, come le definisce lei e persino con la truccatrice, prima del suo spettacolo di lap dance...