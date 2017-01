Lola, Belen e Shakira: mamme sprint

Shorts e canottiera per la passeggiata col bebè

28/5/2013

foto Instagram

In formissima a pochi mesi dal parto, raggianti, senza occhiaie e ben rilassate, a spasso col proprio bebè in shorts e canottiera. Belen Rodriguez, Lola Ponce e Shakira vincono la palma d'oro di mamme sprint. Tutte e tre sudamericane dimostrano di aver affrontato la maternità benissimo e suscitano un po' di invidia in chi passa notti insonni o combatte con i chiletti rimasti dopo il pancione.

Sui loro profili social o nelle sessioni di shopping regalano immagini rassicuranti e teneramente materne alle prese con i loro bambini, ma attente al fisico e alla loro immagine pubblica.



Belen, pochi giorni dopo aver dato alla luce il piccolo Santiago, era già a passeggio con il bambino in pantaloncini mozzafiato mostrando un corpo al top. Anche Shakira, dolce mammina, pare aver ritrovato già la forma migliore. E che dire di una scatenatissima Lola Ponce che ha mantenuto una linea invidiabile anche durante la gravidanza? La cantante e ballerina sgambetta con la sua bambina in shorts in jeans da togliere il fiato. Il segreto? Tanta ginnastica, un'alimentazione sana... e un po' di fortuna.