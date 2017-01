Raffaella Fico e Nina Moric, che curve!

Lato B a confronto per le showgirl in bikini in passerella

27/5/2013

foto Olycom

Lati B a confronto e fisici mozzafiato in passerella. Raffaella Fico e Nina Moric si sfidano in bikini alla "Beautiful Fashion Night", sfilata di moda che si è tenuta a Riccione. La Fico, da poco diventata mamma, ha sfoggiato curve d'applauso. L'ex di Balotelli ha ritrovato in men che non si dica una forma perfetta.

La Fico ha indossato bikini dei marchi Agogoa e Pin Up Stars come una vera modella. A settembre l'ex gieffina aveva sfilato in passerella col pancione, bellissima e sensuale e a sei mesi dal parto rieccola, curve sexy e lato B da urlo, nuovamente in bikini. Una neo-mamma sprint tornata allo splendore pre maternità, radiosa e grintosa, decisa soprattutto a non rinunciare al suo strepitoso sex appeal. “Sono madre e questo non significa che ho rinunciato alla sensualità, che è un qualcosa che si ha dentro”, ha confidato la showgirl al settimanale Donna al Top. Raffaella è più impegnata che mai in questo momento, tra sit com e sfilate la sua vita da mamma single è in piena attività e Balotelli è ormai un lontano ricordo.



Dieci e lode anche alla sexy Nina Moric, mamma anche lei, sebbene da più anni, che sfilato per Fruscio in un micro bikini dorato, che ha valorizzato le sue forme conturbanti. Anche per lei momento d'oro, in amore soprattutto, con il suo pilota Matteo Bobbi, la sua vita sentimentale va a 100 all'ora!