Chiatti, pancino sospetto in abito da sera

L'attrice umbra sembra incinta

27/5/2013

foto Olycom

E' solo l'abito, un gonfiore dovuto all'intolleranza alimentare o questa volta Laura Chiatti nasconde davvero un dolce segreto? Fotografata l'altra sera a Roma dove presenziava in qualità di madrina alla sfilata di abiti da sposa di Nicole Fashion Group, la bionda attrice ha mostrato un pancino più che sospetto.

Fasciata da un elegante abito nero e lungo, la showgirl umbra ha evidenziato di profilo un ventre decisamente pronunciato tanto da non passare inosservato ai presenti. Dopo circa tre anni d'amore con il cestista Davide Lamma, potrebbe essere che la coppia abbia deciso di allargare la famiglia decidendo per ora di non diffondere la notizia. In attesa di conferme (o smentite) da parte della Chiatti, non possiamo fare altro che ammirare tanta bellezza, anche con qualche curva più accentuata.