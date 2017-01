De Pin, Dilettuso, Barolo: che bikini!

La fidanzata di Montolivo in giallo

27/5/2013

foto Twitter

Cos'hanno in comune Cristina De Pin, Rosy Dilettuso ed Elena Barolo? Tutte e tre sono in bikini in forma stratosferica pronte per inaugurare l'estate. La compagna di Riccardo Montolivo, ex coniglietta di Playboy e modella, posa in giallo con un décolleté a prova di gravità. La Dilettuso mostra curve da urlo a bordo piscina, mentre la ex velina e fashion blogger Elena pare una dea che entra in acqua.

Meglio il giallo canarino della De Pin o la fantasia minimal della Dilettuso? La Barolo posa in due versioni differenti: una più sobria tinta unita scura, l'altra luccicante bluette. La fidanzata di Riccardo Montolivo è impegnata sulla spiaggia a giocare a boccia e nonostante i cinguettii del calciatore del Milan che dice che perde sempre, lei con un fisico al top vince in bellezza. Anche Rosy se la spassa in vacanza e il suo fisico stretto in un bikini minimal è davvero mozzafiato. Da dieci e lode anche l'outfit della ex velina...