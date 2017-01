Cristina Chiabotto cambia look e si fa nera

Nuovo look per Cristina Chiabotto che abbandona il lungo e il castano per un caschetto nero corvino che esalta ancora di più il blu intenso dei suoi occhi. Un bel colpo di testa per l'ex Miss Italia che ha deciso di affrontare l'estate a collo scoperto. Bellissima e molto sexy, la fidanzata di Fabio Fulco ricorda vagamente la Valentina di Crepax.

Un taglio e una nuova tinta hanno cambiato lo sguardo di Cristina che si è fatto ancora più intenso e maturo. Con un viso bello come il suo è anche bello poter ogni tanto osare, anche se, a dirla tutta un minimo di dubbio lo abbiamo. E se si trattasse di una parrucca? Per ora la speaker radiofonica non svela il mistero e su Instagram gioca con un messaggio stringato: “NEW LOOK