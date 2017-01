Bacio lesbo per le Blackdashian

Sorcinelli-Guerra provocazioni social

27/5/2013

foto Instagram

"I love you my sexy Blackdashian", cinguetta Barbara Guerra postando l'ennesimo scatto lesbo con l'inseparabile amica Alessandra Sorcinelli. Un bacio appassionato, l'ultimo in ordine cronologico di una serie di provocazioni saffiche che le due showgirl amano condividere con i loro followers.

Provocare è il mestiere che sanno far meglio. Pose hot, nudi integrali, effusioni dai toni erotici... Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra puntano sull'effetto trasgressione e il risultato è garantito. Nello scatto in bianco e nero le due amiche si baciano appassionatamente. Non è la prima volta e non sarà l'ultima.



Amiche, tanto amiche Ale e Barbara condividono proprio tutto e su Twitter i loro cinguettii sono spesso equivoci: "My wife in cucina...", scrive la Guerra qualche settimana fa, postando una foto in cui Alessandra Sorcinelli è intenta a decorare una torta. Gli uomini? C'è posto anche per loro, le Blackdashian sono aperte e tutto e a tutti, pare!