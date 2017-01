Belen: shopping, acrobazie e bebè

Autoscatti in boutique per i De Martino

27/5/2013

foto Instagram

Showgirl, cantante, ballerina, modella, mamma, compagna e ora anche imprenditrice. Belen Rodriguez riesce bene in tutto quel che fa e allora a poche settimane dal parto eccola impegnata in un nuovo lavoro. Tra pochi giorni debutterà la sua nuova linea di abbigliamento e così eccola in negozio a scegliere i capi da promuovere senza dimenticare qualche acrobazia in moto e un autoscatto con Santiago tra le braccia.

Il figlio di Belen e Stefano de Martino pare un bambolotto, tranquillo e calmo sulle gambe della mamma, mentre lei lavora, canta, si fa fotografare. Anche Stefano è totalmente rilassato e perfettamente calato nel ruolo di giovane papà. Eccolo nell'autoscatto di famiglia alle spalle di Belen mentre maneggia il cellulare.



E tra una fotografia e uno shooting, la Rodriguez ne approfitta per montare in sella a una moto e mostrare il suo fisico scolpito in un paio di leggings colorati. Con una modella così la sua linea d'abbigliamento farà certo furore.