Nicole Minetti orgogliosa del suo décolleté

Su Instagram l'ex consigliera svela il lato hot

26/5/2013

foto Instagram

Solo qualche giorno fa Nicole Minetti si lamentava del lato B "enorme", adesso però si prende la sua bella rivincita e mostra con orgoglio, sempre su Instagram, il décolleté da urlo. Il "relax del sabato" per l'ex consigliera regionale è un autoscatto hot. Tailleur nero elegantissimo, con un spacco vertiginoso proprio sul davanzale che la fa scoprire senza reggiseno. Nicole sa come sedurre e Guè Pequeno apprezza.

"Relax... It's saturday...", cinguetta la Minetti con ironia e ammicca come solo lei sa fare. Le "paranoie" per quel sedere che sembrava lievitato ("Omg my booty looks huge in white lol") forse a causa del miniabito bianco sono ormai lontante. Nicole, complice la recente vacanza con il fidanzato rapper a Sharm el-Sheik, ostenta una abbronzatura al top ("Adoro la mia abbronzatura del Mar Rosso... Spero di non spellarmi come un serpente", aveva scritto sul social network) e una forma fisica perfetta. Per la Minetti l'estate è appena cominciata.