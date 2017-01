Al Bano e Lecciso, coppia inseparabile

I due raccontano a "Gente" come il loro rapporto abbia trovato serenità. E la passione? Non si sa mai...

26/5/2013

foto Gente

Lei è tornata a vivere a Cellino San Marco da un po' ed era lì, accanto a lui, per festeggiare il 70.mo compleanno. Lei è Loredana Lecciso e lui è Al Bano. Passione riscoppiata? Per "Gente" sembra proprio di sì. "Tra me è lei c'è un clima sereno - spiega il cantante -. Sereno come il giallo di semaforo. Però può scattare il verde ma anche il rosso" dice scoppiando a ridere.

Come stiano veramente le cose tra Al Bano e Loredana non è dato saperlo. Nessuno dei due si sbottona più del dovuto, nessuno dei due dice una parola di più, né in un senso né nell'altro. Solo buoni amici? Tornati definitivamente insieme? L'unica cosa che si possa fare è leggere tra le righe.



"Con lui sono ormai 13 anni - dice la Lecciso -: quanto amore, passione, amicizia, affetto, ma anche sofferenza e risentimento. Non ci siamo mai fatti mancare nulla ma nonostante tutto siamo ancora qui". La Lecciso ha deciso di tornare a Cellino per far crescere i loro figli nel clima più naturale possibile ("che senso ha fare un giorno da me, due da te, una settimana qui e una là?") e Al Bano le riconosce maturità ed equilibrio. "Nonostante le tempeste violente che è riuscita a creare in passato, le va dato il grande merito di essere riuscita a tenere presente la traiettoria della famiglia".