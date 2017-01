Karina Bondar, una miss molto più che... carina

La modella siberiana è stata eletta "Miss Girl Of The Year 2013"

25/5/2013

foto Ufficio stampa

Ventiduenne nata in Siberia e di origini ucraine ma ormai stabilmente in Italia da dieci anni, Karina Bondar è stata eletta "Miss Girl Of The Year 2013". Habitué delle passerelle, la ragazza dell'anno però qualche tempo fa confessava di avere altre ambizioni, puntando apertamente al mondo dello spettacolo e soprattutto della televisione. Ma sognando anche una famiglia ("le russe sono le mogli ideali dei romagnoli...").

Arrivata in Italia nel 2003 dopo il divorzio dalla madre, Karina si è prima divisa tra passerelle e lavori vari per mantenersi (come fare la barista a Milano Marittima). Ha anche frequentato una scuola di moda a Padova e poi ha iniziato a tentare i primi approcci al mondo della tv.

"I provini per il Grande Fratello li ho fatti praticamente tutti" raccontava qualche tempo, anche se il sogno sarebbe "fare la Velina".



Si definisce simile a... un cavallo. Ovviamente solo nel carattere: "Bello, orgolgioso, testardo, solitario e, se viene deluso, diventa irrequieto, scalcia e non si lascia toccare!"