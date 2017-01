Mel B, che siparietti piccanti!

Acrobazie col marito e cellulite in bella vista

24/5/2013

foto Splash News

Un seno che sguscia fuori dal triangolino, un sedere che riempie l'obiettivo del fotografo, una posa poco aggraziata e un tocco di cellulite sulle cosce. Tanto basta per un bel servizio fotografico bollente che accontenta i più curiosi: da chi è a caccia di immagini piccanti a chi cerca la ciccia vip. Mel B a Cannes è tutta una scoperta...

In vacanza con il marito la ex Spice Girl ha dimostrato attraverso siparietti interessanti in due pezzi sulla barca, di essere la più intrigante del quintetto. Un décolleté esplosivo, curve da capogiro, anche un tocco di buccia d'arancia per “accontentare” anche le fan più invidiose.



Sposata con Stephen Belafonte da sei anni, la cantante non ha perso tempo e a bordo dello yacht lo ha coccolato e riempito di attenzioniu mostrando il suo lato più sexy e passionale.