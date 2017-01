Federica Pellegrini e Melissa Satta, che cover girl!

Gli scatti di SportWeek Dreams in bikini in anteprima

24/5/2013

La sua vita sentimentale ha fatto flop, ma Federica Pellegrini si è tuffata nel lavoro, in vasca e dietro l'obiettivo di Settimio Benedusi, che con Melissa Satta l'ha ritratta in bikini mozzafiato per SportWeek Dreams. La modella e l'olimpionica bionda, belle e sexy per una doppia copertina bollente. Ecco gli scatti in anteprima...

Lo speciale di Sportweek dedicato ai costumi da bagno raddoppia e propone un numero con due copertine, che si legge in due sensi diversi: immortalate dagli scatti di Settimio Benedusi, già fotografo per l’edizione internazionale del celeberrimo Sports Illustrated Swimsuit e delle precedenti edizioni di SportWeek Dreams, la bellissima Melissa Satta e la nuotatrice Federica Pellegrini posano come vere e proprie muse di un'estate che ancora sembra essere lontanissima. Federica sfoggia tutta la sua sensuale femminilità e le sue curve perfette, un'atleta-modella che ha fatto della sua vita una vera e propria passerella. Posare le piace, sia in vasca, sia su una spiaggia esotica. E' sempre in costume, come tutti sono abituati a vederla, ma questa volta il suo obiettivo non è vincere ma sedurre. E ci riesce benissimo. Fotografata a Soma Bay, in Egitto, in un’atmosfera surreale, senza tracce umane, con lei e il mare unici protagonisti. Nell’intervista la campionessa ha detto a Sportweek: “Dopo il nuoto la mia più grande passione è la moda. Datemi una scarpa con il tacco e sono felice”, mentre della sua carriera: “Io so che il lavoro con Philippe Lucas è massacrante e che può essere uno shock, ma questa volta, forse perché sono mentalmente preparata e so cosa aspettarmi, la mia sopportazione è molto più alta. I prossimi saranno i miei ultimi tre anni di nuoto ad alto livello. Rio 2016 è un appuntamento troppo importante e devo dare tutto e farlo al massimo”.



Melissa Satta ammicca invece in bikini tra il mare e la spiaggia dell'isola di Koh Chang, in Thailandia. A Sportweek ha rivelato la sua anima sportiva: “Ho fatto due anni nella serie C sarda, sono arrivata anche a cento palleggi ma adesso non ho più il piede. La mia specialità però è sempre stata il karate, ho vinto tre volte l’oro ai campionati regionali. Ero cintura marrone. Ora faccio un allenamento diverso: kickboxing, palestra, crossfit, gioco a tennis e vado a cavallo”.