Il primo topless in Sardegna, chi è?

Le foto ricordo di una ex velina

24/5/2013

foto Instagram

“Il mio primo topless al mare in Sardegna qualche anno fa!” cinguetta postando l'immagine di una bella bambina dalle labbra da baciare, ma dall'aria imbronciata e intrigante con il cappellino rosso in testa e un costumino sulla sabbia. Da ragazzina si è fatta conoscere per i suoi balletti sexy e i suoi fidanzamenti “sportivi”, ora è una splendida donna che vive a Los Angeles. Avete riconosciuto Elisabetta Canalis?

Non è la prima volta che Eli posta le foto della sua infanzia. Lo aveva fatto anche per la festa della mamma quando aveva regalato un'immagine tenera di sua madre, tra l'altro identica a lei, che la imboccava a tavola. Qualche tempo prima aveva postato uno scatto a scuola. Ora la Canalis vista la stagione pensa al topless, ma prima di sfoggiarne uno preferisce scherzare e ripensare alle sue estati in Sardegna...